Станіслав Козлов. Фото з Facebook

У четвер, 15 лютого, стало відомо про смерть головного редактора газети «Вечерний Николаев» Станіслава Козлова.

Про це повідомляють колеги журналіста.

Станіслав Козлов боровся з тяжким онкологічним захворюванням, однак його організм не витримав.

«Пішов у засвіти наш головний редактор — Станіслав В’ячеславович Козлов. Молодий. Нещодавно ще повний сил… Два місяці боротьби з тяжкою хворобою… Немає слів. Перехоплює дихання… Станіслав Козлов був одним з найкращих представників миколаївської громади», — повідомили у редакції газети.

Станіслав Козлов 25 років працював у газеті «Вечерний Николаев», протягом багатьох років був заступником редактора Володимира Пучкова, з часом став його послідовником.

У редакцій видання зазначають, що Станіслав Козлов відомий в місті як автор численних доброякісних, цікавих публікацій, присвячених Миколаєву, його мешканцям, далекому історичному минулому, важливим подіям, які мали місце в незалежній Україні та сьогоденні.

Миколаївська журналістська спілка відзначала його працю почесними грамотами, відзнаками «Золоте перо», а у 2010 році Станіслав Козлов отримав звання «Городянин року».

Всі бажаючи можуть допомогти родині померлого. Номер картки дружини Козлової Людмили Василівни: 5168 7456 1269 2746

Нагадаємо, що 30 липня 2019 року у Миколаєві в останню путь провели поета, редактора газети «Вечерний Николаев» та заслуженого журналіста України Володимира Пучкова.