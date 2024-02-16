Інспектори паркування у Вознесенську. Фото з Facebook.

У Вознесенську планують скоротити відділ інспекції з питань контролю за паркування при виконавчому комітеті міськради через перевищення витрат на утримання.

Про це йдеться у проєкті рішення розміщеному на сайті Вознесенської міської ради. Питання розглянуть депутати на засіданні сесії.

Зазначається, що протягом 2023 року до місцевого бюджету стягнуто адміністративних штрафів за паркування на суму 733,7 тисяч гривень, або лише 48,7 % від накладених. В той же час витрати на утримання відділу інспекції з питань контролю за паркуванням склали 981 тисяч гривень.

Проєкт рішення. Скриншот документа

Згідно пояснювальної записки, пропонується скорочення чотирьох посад: начальника і заступника начальника відділу контролю за паркуванням, та двох інспекторів. Однак цих двох інспекторів з паркування переведуть до відділу з благоустрою управління житлово-комунального господарства.

Інспектори паркування у Вознесенську. Фото з Facebook. Інспектори паркування у Вознесенську. Фото з Facebook. Інспектори паркування у Вознесенську. Фото з Facebook.

Таким чином буде затверджено нову штатну чисельність виконавчих органів Вознесенської міської ради, яка складе 172 робітника.

Проєкт рішення. Скриншот документа

Нагадаємо, що відділ інспекції з питань контролю за паркування при виконавчому комітеті міськради почав працювати лише у травні 2023 року. Інспектори слідкували за дотриманням правил паркування в місті. Ще у 2021 році у Вознесенську визначили 164 місця для паркування. Тоді ж почали працювати перші три платні місця для паркування.

також нагадаємо, що депутати Миколаївської міської ради затвердили правила паркування транспорту на території Миколаєва.