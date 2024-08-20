«Шахед», ілюстративне фото

У ніч проти 20 серпня сили протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили пʼять «Шахедів».

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також зазначається, що вчора, 19 серпня, о 09:55, 10:12, 10:42 та 19:53 російська армія атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду.

Внаслідок застосування одного з них виникла пожежа на відкритій території за межами населеного пункту, яка була оперативно ліквідована вогнебрцями. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у неділю, 18 серпня, територія Миколаївської області шість разів зазнала обстрілів з боку російської армії. Впродовж дня дронами типу FPV окупанти атакували Куцурубську громаду, а пізно увечері завдали артилерійського обстрілу.