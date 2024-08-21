У парку на Набережній Миколаєва будуть спортивний майданчик, фото НикВести

Спортивний майданчик, який комунальне підприємство «Миколаївські парки» почало облаштовувати на території парку на Флотському бульварі біля Шахового клубу, обійдеться бюджету міста у 6,8 мільйона гривень.

Про це свідчить проектна документація, яка розміщена на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, пишуть «НикВести».

Зазначимо, що торік на Флотському бульварі знесли два дерева та облаштовують спортивний майданчик. Тоді ж в екологічній інспекції заявили про порушення. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження на КП «Миколаївські парки» за самовільне будівництво на Флотському бульварі. Всю техніку було вилучено та евакуйовано на штрафмайданчик.

Згодом, в Держекоінспекції Південно-Західного регіону повідомили, що сума екологічних збитків, завданих будівельними роботами на Флотському бульварі, склала понад 2 мільйони гривень.

В коментарі «НикВести» керівниця відділу Державного екологічного нагляду природно-заповідного фонду Інна Кривко розповіла, що справу до цих пір не закрили, наразі триває досудове розслідування щодо нанесених збитків під час робіт.

Однак сьогодні комунальники працюють відповідно до закону та отримали необхідні дозволи на проведення робіт на землі природно-заповідного фонду. На місці будівництва комунальники встановили «паспорт об'єкта», де вказано, що дозвіл на реконструкцію бульвару підприємство отримало 8 серпня 2024 року в Управлінні державного будівельного-архітектурного контролю Миколаївської міськради.

Відповідно до кошторисної документації, з якою можна ознайомитись на сайті Єдиної електронної системи у сфері будівництва, загальна вартість будівництва складає 6 мільйонів 883 тисячі гривень, з яких 4,2 мільйона гривень — будівництво, 1,3 мільйона гривень — устаткування та спортивний інвентар, який там планують встановити. Спортивний майданчик буде облаштовано на площі 645 м2.

Кошторисна документація, скриншот з реєстру

Техніко-економічні показники реконструкції об‘єкту, скриншот з реєстру

Станом на 21 серпня працівники комунального підприємства «Миколаївські парки», основною функцією якого є утримання зелених зон Миколаєва, займаються улаштуванням бордюрів по периметру майбутнього майданчика та навколо дерев, які там знаходиться.

Будівництво спортмайданчика у парку на Набережній Миколаєва, фото "НикВести" Будівництво спортмайданчика у парку на Набережній Миколаєва, фото "НикВести" Будівництво спортмайданчика у парку на Набережній Миколаєва, фото "НикВести"

Як виглядає зараз парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Флотський бульвар», за яким має наглядати КП "Миколаївські парки", фото НикВести

Як виглядає зараз парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Флотський бульвар», за яким має наглядати КП "Миколаївські парки", фото НикВести Як виглядає зараз парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Флотський бульвар», за яким має наглядати КП "Миколаївські парки", фото НикВести

Як виглядає зараз парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Флотський бульвар», за яким має наглядати КП "Миколаївські парки", фото НикВести Як виглядає зараз парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Флотський бульвар», за яким має наглядати КП "Миколаївські парки", фото НикВести Як виглядає зараз парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Флотський бульвар», за яким має наглядати КП "Миколаївські парки", фото НикВести

Громадський туалет, який знаходиться у парку по сусідству з майбутнім спортивним майданчиком, фото "НикВести" Громадський туалет, який знаходиться у парку по сусідству з майбутнім спортивним майданчиком, фото "НикВести" Громадський туалет, який знаходиться у парку по сусідству з майбутнім спортивним майданчиком, фото "НикВести"

Зазначимо, що напередодні у відповідь на запит миколаївського видання «Преступности.НЕТ» директор підприємства Дмитро Чучмай заявив, що роботи виконуються силами підприємства за рахунок міського бюджету Миколаєва. При цьому, він заявив, що вартість робіт буде відома тільки після їх завершення.

Копія відповіді на запит щодо вартості робіт з облаштування спортивного майданчику на Флотському бульварі, фото Преступности.НЕТ

Нагадаємо, що раніше директор комунального підприємства Дмитро Чучмай заявляв, що будівельні роботи на Флотському бульварі не потребують проєкту. Він також пояснив, що їх розпочали «щоб наші бійці безкоштовно проходили там реабілітацію».

Раніше повідомлялось, що штат «Миколаївських парків» збільшився у шість разів від початку повномасштабної війни: кажуть, треба ще 400 працівників