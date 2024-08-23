Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки», фото «НикВести»

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує придбати п’ять одиниць спеціалізованої техніки для прибирання.

Про це йдеться у статті «НикВести» «Як комунальне підприємство «Парки» озеленює Миколаїв під час війни?».

Вартість усіх п’яти машин складає 1 мільйон євро, з яких планується, що: 400 тисяч євро нададуть партнери з Данії, а 600 тисяч євро — виділять з міського бюджету, повідомив директор підприємства Дмитро Чучмай.

— Сьогодні ми проводимо перемовини з данським фондом, котрий готовий частково профінансувати придбання нової датської прибиральної техніки в об'ємі 40% від її загальної вартості. Близько одного мільйона євро буде коштувати п'ять одиниць цих машин. Тобто датський фонд готовий нам допомогти 400 тисячами євро. А залишок коштів, 600 тисяч євро, — ми ще опрацьовуємо це питання. Але думаю, що депутати міської ради нас підтримують і погодять кредитні кошти на придбання цієї техніки, — сказав Дмитро Чучмай.

Нагадаємо, фінансування комунального підприємства «Миколаївські парки» за останні п’ять років значно зросло — з 8,6 мільйона гривень у 2020 році до 167,2 мільйоніа гривень у 2023 році. Цьогорічний бюджет підприємства складає 144 мільйони гривень, що трохи менше, ніж у попередньому році.

Водночас станом на серпень 2024 року на комунальному підприємстві «Миколаївські парки» числяться 262 штатні одиниці. Це у шість разів більше у порівнянні з 2021 роком, коли цей показник складав 39 осіб.