Росіяни вночі двічі обстрілювали Миколаївщину з артилерії, ілюстраційне фото з архіву НикВести

Тричі вчора, 26 серпня, протягом дня, а також два рази вночі російська армія обстрілювала дронами та артилерією Куцурубську громаду на Миколаївщині. Внаслідок обстрілів пошкоджено два будинки, господарчі споруди та автомобіль у селі Дмитрівка.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім того, після вечірньої атаки, на відкритій території горіла суха трави, її оперативно загасили. Постраждалих немає.

Також учора, 26 серпня, о 19:59 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Внаслідок масованого обстрілу, який відбувся вчора, 26 серпня, в Миколаївському та Первомайському районах виникло декілька пожеж на відкритих територіях, які були оперативно ліквідовані вогнеборцями. Поранення отримали троє людей. В лікарні знаходиться 38-ми річний чоловік, стан середньої важкості.

Раніше повідомлялось, що комбінована атака на Україну 26 серпня стала найдорожчою для російської армії за весь час повномасштабного вторгнення.