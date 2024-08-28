Миколаївська делегація відвідала Королівство Данії в рамках проєкту «Демократична інтеграція молоді». Фото: «НикВести»

Молодь Миколаєва разом із представниками міської ради минулого тижня відвідали Королівство Данії в рамках проєкту «Демократична інтеграція молоді» задля обміну знаннями та стратегіями у сфері молодіжної політики.

Як повідомляє кореспондентка «НикВести», яка була у складі делегації, група складалась з 11 представників міської ради та молоді міста.

Миколаївська делегація відвідала три комуни — Ольборг, Оденсе та Біллунн. У кожному місті учасники проєкту познайомилась із представниками муніципалітетів та з мерами комун.

В Ольбурзі миколаївці познайомитися із мером Томасом Каструп-Ларенсом та дізналась про особливості діяльності молодіжних організацій. Також учасники делегації разом із представниками датських молодіжних центрів обговорили проблеми з якими стикається українська молодь під час війни.

Представники Миколаєва із мером Ольборга Томасом Каструп-Ларенсом. Фото: «НикВести»

Представниця Громадської організації «Прогресивний Миколаїв» Діана Кісіляк зазначила, що цей візит надихнув її на впровадження нових ідей у роботі їхньої молодіжної організації.

«Данія демонструє приклад гарного життя дітей та молоді, в якому вони відчувають, що їх слухають, поважають та цінують. Жодна ініціатива не реалізується без участі молоді, їх думок та бажань. Я побачила, як демократичні цінності можуть ефективно працювати на практиці, і тепер ми будемо прагнути адаптувати деякі з цих підходів у нашій діяльності», — розповіла дівчина.

Миколаївська делегація відвідала Королівство Данії в рамках проєкту «Демократична інтеграція молоді». Фото: «НикВести»

Також миколаївська делегація завітала у місто Оденсе, в якому вони відвідали муніципалітет, будинок Червоного Хреста та молодіжний дім «Ungdomshuset».

Під час візиту цих локацій до молоді та представників Миколаївської міської ради завітав мер Оденсе Пітер Рахбек Юель, який розповів про діяльність муніципалітету міста. Також делегація відвідала екскурсію у будинку Червоного хреста та ознайомилися із особливостями роботи гуманітарної організації в Данії.

Миколаївська делегація відвідала Королівство Данії в рамках проєкту «Демократична інтеграція молоді». Фото: «НикВести»

Миколаївська делегація відвідала Королівство Данії в рамках проєкту «Демократична інтеграція молоді». Фото: «НикВести»

У молодіжному просторі «Ungdomshuset» миколаївська делегація оцінила купу цікавих та корисних локації для молоді. Також у цьому будинку миколаївці познайомилась із заступницею мера Департаменту у справах дітей та молоді Сюзанною Кроулі.

Молодіжний дім «Ungdomshuset» в Оденсе. Фото: «НикВести»

Представниця активної молоді Миколаєва Карина Пишенко розповіла, що їй сподобався молодіжний простір, бо він розроблений, як для відпочинку молоді, так і для розвитку різних хоббі.

«Мені дуже сподобався молодіжний простір «Ungdomshuset», бо він розроблений не тільки для неформальної освіти, але й для забезпечення відпочинку молоді. Учні або студенти можуть просто збиратися і самі вирішувати як провести свій вільний час, або розвиватися у певних хоббі або просто проводити час із друзями», — додала учасниця делегації.

Миколаївська делегація відвідала Королівство Данії в рамках проєкту «Демократична інтеграція молоді». Фото: «НикВести»

Миколаївська делегація відвідала Королівство Данії в рамках проєкту «Демократична інтеграція молоді». Фото: «НикВести»

Миколаївська делегація відвідала Королівство Данії в рамках проєкту «Демократична інтеграція молоді». Фото: «НикВести»

Миколаївська молодь у молодіжний домі «Ungdomshuset» в Оденсе. Фото: «НикВести»

Миколаївська делегація відвідала Королівство Данії в рамках проєкту «Демократична інтеграція молоді». Фото: «НикВести»

Миколаївська делегація відвідала Королівство Данії в рамках проєкту «Демократична інтеграція молоді». Фото: «НикВести»

Миколаївська делегація відвідала Королівство Данії в рамках проєкту «Демократична інтеграція молоді». Фото: «НикВести»

Миколаївська делегація відвідала Королівство Данії в рамках проєкту «Демократична інтеграція молоді». Фото: «НикВести»

Миколаївська делегація відвідала Королівство Данії в рамках проєкту «Демократична інтеграція молоді». Фото: «НикВести»

Миколаївська делегація відвідала Королівство Данії в рамках проєкту «Демократична інтеграція молоді». Фото: «НикВести»

Миколаївська делегація відвідала Королівство Данії в рамках проєкту «Демократична інтеграція молоді». Фото: «НикВести»

Миколаївська делегація відвідала Королівство Данії в рамках проєкту «Демократична інтеграція молоді». Фото: «НикВести» Миколаївська делегація відвідала Королівство Данії в рамках проєкту «Демократична інтеграція молоді». Фото: «НикВести»

Миколаївська делегація відвідала Королівство Данії в рамках проєкту «Демократична інтеграція молоді». Фото: «НикВести»

Фінальною зупинкою миколаївська делегації стало місто Біллун, де вони відвідали організацію Coc Mindful засновану муніципалітетом Біллунда та Lego Foundation. Тут обговорили конвенцію про права дитини та вирішили, які заходи молодь може проводити для дітей у місті Миколаєві.

Нагадаємо, три громади Миколаївщини отримали екскаватори та навантажувачі від Данії.