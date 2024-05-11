Головнокомандувач Олександр Сирський подарував тактичний годинник Олександру Ботвіньєву, який служить у ЗСУ.
Про це повідомили у Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
«За звитягу та мужність під час захисту суверенітету і територіальної цілісності України, Олександр нагороджений цінним подарунком — тактичним годинником «Casio», — розповіли у повідомленні.
Олександр Ботвіньєв народився у Первомайську Миколаївської області. Після початку великої війни чоловік добровольцем приєднався до Збройних сил України, він служить у складі 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України. За понад рік служби в армії Олександр Ботвіньєв ліквідовав десятки окупантів та знищів дві одиниці російської техніки.
«За час служби він у багатьох бойових ситуаціях відзначився відмінним знанням військової справи та неодноразово демонстрував свою майстерність під час виконання бойових завдань», — сказано у повідомленні.
З грудня 2023 року чоловік працює на Авдіївському напрямку.
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Головнокомандувач Олександр Сирський подарував тактичний годинник Олександру Ботвіньєву, який служить у ЗСУ.
Про це повідомили у Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
«За звитягу та мужність під час захисту суверенітету і територіальної цілісності України, Олександр нагороджений цінним подарунком — тактичним годинником «Casio», — розповіли у повідомленні.
Олександр Ботвіньєв народився у Первомайську Миколаївської області. Після початку великої війни чоловік добровольцем приєднався до Збройних сил України, він служить у складі 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України. За понад рік служби в армії Олександр Ботвіньєв ліквідовав десятки окупантів та знищів дві одиниці російської техніки.
«За час служби він у багатьох бойових ситуаціях відзначився відмінним знанням військової справи та неодноразово демонстрував свою майстерність під час виконання бойових завдань», — сказано у повідомленні.
З грудня 2023 року чоловік працює на Авдіївському напрямку.
Нагадаємо, як Сирський вручив державну нагороду воїну з Миколаєва.