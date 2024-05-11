Сирський відзначив тактичним годинником військового з Миколаївщини. Фото: Миколаївський обласний ТЦК та СП.

Головнокомандувач Олександр Сирський подарував тактичний годинник Олександру Ботвіньєву, який служить у ЗСУ.

Про це повідомили у Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

«За звитягу та мужність під час захисту суверенітету і територіальної цілісності України, Олександр нагороджений цінним подарунком — тактичним годинником «Casio», — розповіли у повідомленні.

Олександр Ботвіньєв народився у Первомайську Миколаївської області. Після початку великої війни чоловік добровольцем приєднався до Збройних сил України, він служить у складі 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України. За понад рік служби в армії Олександр Ботвіньєв ліквідовав десятки окупантів та знищів дві одиниці російської техніки.

«За час служби він у багатьох бойових ситуаціях відзначився відмінним знанням військової справи та неодноразово демонстрував свою майстерність під час виконання бойових завдань», — сказано у повідомленні.

З грудня 2023 року чоловік працює на Авдіївському напрямку.

Сирський відзначив тактичним годинником військового з Миколаївщини. Фото: Миколаївський обласний ТЦК та СП.

Нагадаємо, як Сирський вручив державну нагороду воїну з Миколаєва.