Військовослужбовець із Миколаєва отримав державну нагороду від Сирського. Фото: Миколаївський обласний ТЦК СП.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський вручив державну нагороду воїну з Миколаєва Сергію Хвостенко.

Про це повідомляє Миколаївський обласний ТЦК СП.

Зазначається, Сергій Хвостенко з 26 лютого 2022 року став на захист України. Він пройшов військову службу у Миколаївському районному ТЦК та СП, а наразі несе службу гранатометником у штурмовому відділенні окремого штурмового батальйону 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

«Старший солдат Хвостенко, всупереч втомі та складним умовам, героїчно виконував логістичні операції, забезпечуючи підрозділ боєприпасами та водою. Так, він забезпечив виконання бойового розпорядження у повному обсязі, чим забезпечив побратимів необхідними витратними матеріалами. Завдяки мужності та самовідданості цього воїна підрозділ зміг ефективно відображати наступ ворога», — йдеться у повідомленні.

Нещодавно старшого солдата Хвостенко нагородили медаллю «Захисника України».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відзначив воїнів миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського орденами «За мужність».

Раніше повідомлялося, що колишній Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний відзначив офіцерів, сержантів і солдатів миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади іменною вогнепальною зброєю, орденами та почесними відзнаками.