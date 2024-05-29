На Миколаївщині знищено 11 ворожих дронів, фото з відкритих джерел

У ніч на 29 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять безпілотників типу Shahed 131/136.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також зранку 28 травня о 07:50 росіяни атакували Очаків дроном-камікадзе типу FPV. Відбулося влучання у двоповерхову будівлю, в якій знаходиться магазин та фітнес-зал, які не працюють через безпекову ситуацію. Внаслідок удару виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає.

Крім того, 28 травня о 16:12 та о 18:02 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 27 травня о 14:00 ворог завдав ракетного удару по цивільних об’єктах у місті Снігурівка. Загинули троє людей, ще шестеро постраждали, серед них двоє неповнолітніх. Двоє поранених в Снігурівці знаходяться в реанімації.