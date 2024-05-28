За фактом скоєння дрібного хуліганства 12-річним хлопчиком в укритті Очакова поліцейські притягнули до адмінвідповідальності його матір.
Про це повідомили в поліції Миколаївської області.
Як повідомлялося, у Очакові в облаштованому укритті неповнолітній хлопець чіпав встановлену камеру відеоспостереження, розливав воду на підлогу та показував на камеру непристойні жести.
Поліцейські провели перевірку та встановили особу хлопчика. Ним виявився 12-річний місцевий житель.
«За протиправні дії неповнолітнього сина на матір хлопчика поліцейські склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 КУпАП «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей», — йдеться у повідомленні.
З жінкою та її сином правоохоронці провели профілактичну бесіду.
Нагадаємо, нещодавно чоловіки влаштували бійку в одному з укриттів на зупинці у Миколаєві, після чого зламали камеру, яка їх зафільмувала.
Міський голова емоційно висловився про випадок та назвав вандалів «довбо@бами» та «тупими».
Поліцейські розшукали молодиків, які влаштували бійку. Вони виявилися мешканцями Кіровоградщини.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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За фактом скоєння дрібного хуліганства 12-річним хлопчиком в укритті Очакова поліцейські притягнули до адмінвідповідальності його матір.
Про це повідомили в поліції Миколаївської області.
Як повідомлялося, у Очакові в облаштованому укритті неповнолітній хлопець чіпав встановлену камеру відеоспостереження, розливав воду на підлогу та показував на камеру непристойні жести.
Поліцейські провели перевірку та встановили особу хлопчика. Ним виявився 12-річний місцевий житель.
«За протиправні дії неповнолітнього сина на матір хлопчика поліцейські склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 КУпАП «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей», — йдеться у повідомленні.
З жінкою та її сином правоохоронці провели профілактичну бесіду.
Нагадаємо, нещодавно чоловіки влаштували бійку в одному з укриттів на зупинці у Миколаєві, після чого зламали камеру, яка їх зафільмувала.
Міський голова емоційно висловився про випадок та назвав вандалів «довбо@бами» та «тупими».
Поліцейські розшукали молодиків, які влаштували бійку. Вони виявилися мешканцями Кіровоградщини.