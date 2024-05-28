Маму підлітка, який хуліганив в очаківському укритті, притягли до відповідальності. Скриншот з відео Очаківської міськради

За фактом скоєння дрібного хуліганства 12-річним хлопчиком в укритті Очакова поліцейські притягнули до адмінвідповідальності його матір.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Як повідомлялося, у Очакові в облаштованому укритті неповнолітній хлопець чіпав встановлену камеру відеоспостереження, розливав воду на підлогу та показував на камеру непристойні жести.

Поліцейські провели перевірку та встановили особу хлопчика. Ним виявився 12-річний місцевий житель.

«За протиправні дії неповнолітнього сина на матір хлопчика поліцейські склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 КУпАП «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей», — йдеться у повідомленні.

З жінкою та її сином правоохоронці провели профілактичну бесіду.

Нагадаємо, нещодавно чоловіки влаштували бійку в одному з укриттів на зупинці у Миколаєві, після чого зламали камеру, яка їх зафільмувала.

Міський голова емоційно висловився про випадок та назвав вандалів «довбо@бами» та «тупими».

Поліцейські розшукали молодиків, які влаштували бійку. Вони виявилися мешканцями Кіровоградщини.