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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відзначив офіцерів, сержантів і солдатів миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади іменною вогнепальною зброєю, орденами та почесними відзнаками.
Про це повідомили у службі зв’язків з громадськістю бригади.
Там також опублікували фотографії з вручення відзнак, які передав Головнокомандувач.
«Ті, на чиїх плечах ось вже багато місяців поспіль тримається оборона Мар’їнки і підступів до неї. Ті, хто не раз дивився смерті в обличчя і ховав бойових побратимів, яких втратив у кровопролитних боях. Їх пам’ять на кожному такому заході десантники 79-ки обов’язково вшановують хвилиною мовчання. Разом до Перемоги! ДШВ — Завжди Перші! Слава Україні!», — йдеться у повідомленні бригади.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відзначив воїнів миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського орденами «За мужність».
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відзначив офіцерів, сержантів і солдатів миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади іменною вогнепальною зброєю, орденами та почесними відзнаками.
Про це повідомили у службі зв’язків з громадськістю бригади.
Там також опублікували фотографії з вручення відзнак, які передав Головнокомандувач.
«Ті, на чиїх плечах ось вже багато місяців поспіль тримається оборона Мар’їнки і підступів до неї. Ті, хто не раз дивився смерті в обличчя і ховав бойових побратимів, яких втратив у кровопролитних боях. Їх пам’ять на кожному такому заході десантники 79-ки обов’язково вшановують хвилиною мовчання. Разом до Перемоги! ДШВ — Завжди Перші! Слава Україні!», — йдеться у повідомленні бригади.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відзначив воїнів миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського орденами «За мужність».