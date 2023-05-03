Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відзначив офіцерів, сержантів і солдатів миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади іменною вогнепальною зброєю, орденами та почесними відзнаками.

Про це повідомили у службі зв’язків з громадськістю бригади.

Там також опублікували фотографії з вручення відзнак, які передав Головнокомандувач.

«Ті, на чиїх плечах ось вже багато місяців поспіль тримається оборона Мар’їнки і підступів до неї. Ті, хто не раз дивився смерті в обличчя і ховав бойових побратимів, яких втратив у кровопролитних боях. Їх пам’ять на кожному такому заході десантники 79-ки обов’язково вшановують хвилиною мовчання. Разом до Перемоги! ДШВ — Завжди Перші! Слава Україні!», — йдеться у повідомленні бригади.