Глядацька зала будинку культури у Первомайському. Фото: Cергій Овчаришин, «НикВести»

Будинок культури у селищі Первомайське на Миколаївщині за час повномасштабної війни витримав 10 російських ударів. До останньої атаки дронів будівлю планували відновити, однак 9 травня цього року російські дрони перетворили її на згарище.

Директор будинку культури Микола Левківський в коментарі «НикВести» розповів, що доля будинку культури поки не відома, на місці працює комісія.

— Було 10 прильотів у це приміщення, ну але так сталося, що згоріла тільки спортивна зала, а приміщення залишилося в принципі уцілілим. А вже 9 травня о 2:18 прилетів один дрон, через 4 хвилини дуплетом ще 2, отака трагедія трапилася, — розповів директор закладу.

Він зазначив, що будинок культури після відходу російських військових у листопаді 2022 року відновлював свою роботу: в будівлі поставили нові вікна, двері, свою роботу відновили колективи та почала працювати бібліотека.

Після російської атаки 9 травня найбільше постраждала велика глядацька зала.

— Ця сцена бачила багато місцевих артистів, приїжджих артистів, і на жаль ось така сьогодні картина. Коли розпочалася війна ця зала вже була аварійною, тут було 10 прильотів, але вона підлягала відновленню. Була технічна експертиза, де було прямо вказано, що будівля підлягає відновленню, — розповів Микола Левківський.

Директор будинку культури у Первомайському Микола Левківський. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Він наголосив, що благодійники з Данії готові буди відновити будівлю. Однак, тепер не відомо, чи будинок культури взагалі підлягає реставрації.

— Ми вже навіть спілкувалися з Данською благодійною організацією, яка вже приступила до виготовлення кошторису на відновлення будівлі. Але на жаль, який сьогодні буде вердикт, нам поки не відомо, — зауважив директор закладу.

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