Сьогодні вночі, 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.Зазначається, що внаслідок влучання почалася пожежа, яка охопила 200 квадратних метрів, на зараз займання ліквідовано.
Також вчора, 8 травня, о 09:47 та 11:01 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Крім того, 8 травня, о 23:20 ворог здійснив артилерійський обстріл по території Куцурубської громади.
Уточнюється, що внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що 6 травня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищено БпЛА типу «Ланцет».
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Сьогодні вночі, 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.Зазначається, що внаслідок влучання почалася пожежа, яка охопила 200 квадратних метрів, на зараз займання ліквідовано.
Також вчора, 8 травня, о 09:47 та 11:01 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Крім того, 8 травня, о 23:20 ворог здійснив артилерійський обстріл по території Куцурубської громади.
Уточнюється, що внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що 6 травня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищено БпЛА типу «Ланцет».