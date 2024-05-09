Вогнеборці гасять пожежу через обстріл на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Сьогодні вночі, 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА. Зазначається, що внаслідок влучання почалася пожежа, яка охопила 200 квадратних метрів, на зараз займання ліквідовано.

Також вчора, 8 травня, о 09:47 та 11:01 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Крім того, 8 травня, о 23:20 ворог здійснив артилерійський обстріл по території Куцурубської громади.

Уточнюється, що внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що 6 травня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищено БпЛА типу «Ланцет».