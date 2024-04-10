Дорога у приватному секторі вздовж вулиці Володимира Станка, скріншот Google maps

Адміністрація Центрального району Миколаєва збирається витратити 2,4 мільйона гривень на ремонт дороги вздовж одного кварталу приватного сектора.

Про це свідчать дані системи електронних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Ці кошти планується витратити на поточний ремонт дороги приватного сектору вздовж вулиці Володимира Станка, від житлового будинку №38 до житлового будинку №11, у Центральному районі Миколаєва. Площа покриття, що підлягає ремонту, складає 1476 квадратних метрів.

Дорога у приватному секторі вздовж вулиці Володимира Станка

Підрядник повинен буде до 15 листопада 2024 року виконати наступні роботи: розібрати старе покриття, улаштувати дорожні корита коритного профілю, перевезти сміття, а також улаштувати основи та покриття з піщано-гравійних сумішей, товщиною 12 см.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Адміністрація Центрального району Миколаєва оголосила торги на ремонт дороги вздовж одного кварталу приватного сектора по вулиці Павла Ходченка. На це планували витратити 2 мільйони гривень. Однак тоді ці торги відмінили через «неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель».

Водночас жителі мікрорайону Варварівка просять капітально відремонтувати їм дорогу вздовж провулку Березанський. Йдеться про ремонт трьох кварталів дороги у приватному секторі. Наразі, кажуть вони, дорога має непридатний для використання стан: під час дощу покриття перетворюється у болото, а влітку мешканці страждають від великої кількості пилу.

До цього голова адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза покритикував роботу комунальників у польському місті Вроцлаві, які виконують капітальний ремонт декількох кварталів. Він також виправдав спил багаторічних блакитних ялинок біля будівлі міськради декомунізацією.

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