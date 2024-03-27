Дорога вздовж провулку Березанський, літо 2015 року, скриншот Google maps

Жителі мікрорайону Варварівка просять міську владу Миколаєва капітально відремонтувати їм дорогу вздовж провулку Березанський.

З відповідним проханням звернулась мешканка мікрорайону Олена Самохвал під час засідання комісії з питань житлово-комунального господарства міської ради 26 березня, пишуть «НикВести».

Наразі дорога має непридатний для використання стан: під час дощу покриття перетворюється у болото, а влітку мешканці страждають від великої кількості пилу, повідомила Олена Самохвал. Йдеться про ремонт трьох кварталів дороги у приватному секторі.

— Я мешканка мікрорайону Варварівка з 1998 року. Хочу сказати, шо за цей період на нашій вулиці не проводилося ніяких ні ремонтних, ні організаційних робіт. Крім того, що за цей період декілька разів проїжджав трактор з рейдером і типу рівняли дорогу. Від того краще не ставало, а до першого дощу – ставало ще гірше. Мої діти, можна сказати, виросли у багнюці, а коли літо – в пилу. До школи вони ходили завжди зі змінним взуттям, тому що до вулиці Очаківської дістатися неможливо: по кісточку води, болото. Ми відносимось до Центрального району міста Миколаєва і хотілося б, щоб у нас було гарно. Тому велике прохання від усіх мешканців. Усі втомилися, – сказала жінка.

Члени комісії ухвалили рішення заслухати наступного засідання голову адміністрації Центрального району Олександра Березу та дізнатися про:

виконані роботи з ремонту доріг та пішохідних зон в районі впродовж 2022-23 років;

план з ремонту доріг та пішохідних зон в районі на поточний рік та як до нього включити капітальний ремонт дороги вздовж провулку Березанський;

процедуру, за якою адміністрація визначає перелік доріг, що ремонтуватимуться впродовж року.

До цього голова адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза покритикував роботу комунальників у польському місті Вроцлаві, які виконують капітальний ремонт декількох кварталів. Він також виправдав спил багаторічних блакитних ялинок біля будівлі міськради декомунізацією.

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