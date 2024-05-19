Точне місце розташування падіння вертольота із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі встановлено, звідти отримано сигнал.

Про це пише Tasnim з посиланням на командувача КСІР іранської провінції Східний Азербайджан.

«Кілька хвилин тому з місця катастрофи надійшов сигнал з вертольота та мобільного телефону одного з членів екіпажу. Прямо зараз ми вирушаємо до цього регіону, і я сподіваюся повідомити людей хороші новини», — сказав військовий, якого цитує агентство Tansim.

До цього зв’язок із рятувальниками вийшов один із пасажирів та представник екіпажу президентського гелікоптера.

Також в країні задіяні всі ресурси, в тому числі Збройні сили, для пошуку президента. Голова Іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд повідомив, що 40 груп швидкого реагування проводять пошукові роботи в районі, де сталася аварія гелікоптера.

Ситуація ускладнена через низькі через сутінки і туман.

Скриншот з відео іранських ЗМІ Скриншот з відео іранських ЗМІ

Тим часом європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчіч повідомив, що ЄС на прохання Ірану активував свою супутникову службу для допомоги в пошуку вертольота, що зазнав аварії.

Аварія в Ірані

19 травня вертоліт, який перевозив президента Ібрагіма Раїсі потрапив в аварію поблизу азербайджанського міста Джульфа. Глава Ірану саме повертався з Азербайджану, де мав зустріч із президентом Ільхамом Алієвим.

У колоні було три гелікоптери, два з яких — з міністрами та чиновниками — прибули до місця призначення. Рятувальні сили розпочали масштабну операцію з пошуку третього вертольота, у якому летіли президент і глава МЗС.

Спершу іранське ЗМІ Press TV написало про те, що гелікоптер президента Раїсі начебто вдалося знайти. За кілька хвилин ЗМІ видалило своє повідомлення, а іранський Червоний Півмісяць спростував його заяву.