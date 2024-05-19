Ібрагім Раїсі, ілюстративне фото AP

Вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, ймовірно, потрапив в аварію вдень 19 травня.

Про це пише іранське інформагентство IRIB.

За словами чиновників, на яких посилається агентство, рятувальники досі намагаються дістатися до місця аварії. Важкі погодні умови та сильний туман ускладнили роботу.

Як зазначається, це трапилося в районі азербайджанського міста Джульфа. Президент Ірану саме повертався з Азербайджану, де мав зустріч із президентом Ільхамом Алієвим.

Згодом інформагенція Tasnim написала, що деяким із супутників президента на гелікоптері вдалося зв’язатися з центром. Є ймовірність, що минулося без загиблих.

У колоні було три гелікоптери, два з яких — з міністрами та чиновниками — благополучно прибули до місця призначення. Рятувальні сили розпочали масштабну операцію з пошуку третього вертольота, у якому летіли президент і глава МЗС.

Політик-консерватор Ібрагім Раїсі є президентом Ірану з серпня 2021 року. Його адміністрацію звинувачують у постачанні безпілотників до росії під час її вторгнення в Україну, а також у жорсткому придушенні повстань в Ірані.

Нагадаємо, раніше у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо вистрілили після засідання уряду. Його госпіталізували у лікарню.

Речник міністра внутрішніх справ країни Матей Нойманн підтвердив, що на очільника словацького уряду скоїли замах. За інформацією Aktuality, пораненого прем'єра вертольотом доставили до лікарні. Постріли пролунали перед будинком культури, де проходило засідання уряду, коли прем'єр вийшов до людей. За свідченнями журналіста видання, він не бачив інциденту, але був поруч та чув кілька пострілів.

Ймовірного нападника Юрая К. затримала поліція, яка оточила прилеглу територію. Водночас присутніх у будинку культури евакуювали. Охорона подбала про безпеку інших членів уряду.