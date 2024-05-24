Австрієць виявив рештки мамонтів під час ремонту погребу / Фото: The Times

Австрієць знайшов рештки мамонтів, яким від 30 до 40 тисяч років, під час ремонту свого винного погребу.

Про незвичну знахідку винороба Андреаса Пернерсторфера повідомили BBC, повідомляє «УП.Життя».

За словами видання, чоловік проводив роботи з оновлення винного льоху в містечку Гобельсбург, що на півночі Австрії, коли натрапив на кілька величезних кісток.

«Я думав, що це просто шматок дерева, який залишив мій дід. Я трохи розкопав його, а потім згадав розповіді діда про знайдені зуби. І тоді відразу подумав, що це мамонт», — розповів Андреас австрійському суспільному мовнику ORF.

Австрієць виявив рештки мамонтів під час ремонту погребу / Фото: BBC

Із середини травня співробітники Австрійського археологічного інституту проводять розкопки решток вимерлих тварин. Вони ідентифікували їх як останки щонайменше трьох мамонтів кам'яного періоду.

Археологи Томас Ейнвегерер і Ханна Пароу-Сушон кажуть, що артефакти і деревне вугілля, які знайшли на тому ж місці, що й кістки, вказують на те, що решткам мамонта від 30 тисяч до 40 тисяч років. Вони припускають, що знайдені істоти загинули через те, що потрапили у влаштовану людьми пастку.

За словами науковців, востаннє схоже відкриття робили 150 років тому, відтак ця знахідка є «унікальною можливістю для дослідження».

Після завершення археологічних робіт кістки передадуть у Музей природознавства у Відні.

Австрієць виявив рештки мамонтів під час ремонту погребу / Фото: BBC

Нагадаємо, археологи дослідили затонулий римський корабель IV століття і виявили на ньому новий тип амфори, яку використовували для транспортування олії.