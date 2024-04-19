Сили оборони відбили чотири штурми на Оріхівському напрямку та 11 на лівобережжі Херсонщини / Ілюстративне фото

В операційній зоні Сил оборони півдня українські захисники відбили чотири штурми російських загарбників на Оріхівському напрямку та 11 на лівобережжі Дніпра.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

В операційній зоні Сил оборони півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів. Ворог не полишає намірів вибити українські підрозділи із зайнятих позицій.

«На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 штурми, з яких 3 в районі Старомайорського, 1 в районі Роботиного. Успіху не мали», — ідеться в повідомленні.

На лівобережжі Дніпра, на тимчасово захопленій частині Херсонської області ворог здійснив 11 штурмів у напрямку плацдарму біля Кринок. У результаті із втратами відійшов на свої вихідні позиції.

Українські бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.

Російські загарбники тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, не припиняють аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксували проліт 108 розвідувальних дронів.

Протягом бойової доби загарбники здійснили на Оріхівському напрямку 9 авіаційних ударів із застосуванням 8 керованих авіабомб та понад 60 некерованих авіаційних ракет.

На Херсонському напрямку росіяни здійснили один авіаційний удар із застосуванням близько 10 некерованих авіаційних ракет.

Нагадаємо, у ніч на 19 квітня при відбитті комбінованого удару російської армії сили протиповітряної оборони України збили 22 ракети різних типів, у тому числі дві крилаті ракети Х-22, 14 ударних безпілотників та бомбардувальник Ту-22М3.