У ніч на 19 квітня при відбитті комбінованого удару російської армії сили протиповітряної оборони України збили 22 ракети різних типів, у тому числі дві крилаті ракети Х-22, 14 ударних безпілотників та бомбардувальник Ту-22М3.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
За його словами, загалом росіяни застосували 36 засобів повітряного нападу — 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників:
До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищили 29 повітряних цілей:
«Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 — носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російсько-окупаційні війська вдарили по господарчій споруді в Куцурубській громаді.
Також росіяни атакували Дніпропетровську область. У Дніпрі пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок і два об'єкти інфраструктури. По регіону запустили 11 ракет. Частину вдалось збити, однак є влучання. Наразі відомо про 8 загиблих з них двоє у Дніпрі (чоловік та жінка). Ще 6 людей загинуло у Синельниковому на Дніпропетровщині. Серед загиблих є діти.
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У ніч на 19 квітня при відбитті комбінованого удару російської армії сили протиповітряної оборони України збили 22 ракети різних типів, у тому числі дві крилаті ракети Х-22, 14 ударних безпілотників та бомбардувальник Ту-22М3.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
За його словами, загалом росіяни застосували 36 засобів повітряного нападу — 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників:
До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищили 29 повітряних цілей:
«Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 — носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російсько-окупаційні війська вдарили по господарчій споруді в Куцурубській громаді.
Також росіяни атакували Дніпропетровську область. У Дніпрі пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок і два об'єкти інфраструктури. По регіону запустили 11 ракет. Частину вдалось збити, однак є влучання. Наразі відомо про 8 загиблих з них двоє у Дніпрі (чоловік та жінка). Ще 6 людей загинуло у Синельниковому на Дніпропетровщині. Серед загиблих є діти.