Бомбардувальник Ту-22М3 / Ілюстративне фото

У ніч на 19 квітня при відбитті комбінованого удару російської армії сили протиповітряної оборони України збили 22 ракети різних типів, у тому числі дві крилаті ракети Х-22, 14 ударних безпілотників та бомбардувальник Ту-22М3.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

За його словами, загалом росіяни застосували 36 засобів повітряного нападу — 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Рязань РФ);

14 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська область — РФ);

12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (Курська обл. та з акваторії Азовського моря);

2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);

6 крилатих ракет Х-22 із дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 (з акваторій Чорного та Азовського морів).

До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищили 29 повітряних цілей:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555;

14 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»;

11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

2 крилаті ракети Х-22.

«Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 — носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська вдарили по господарчій споруді в Куцурубській громаді.

Також росіяни атакували Дніпропетровську область. У Дніпрі пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок і два об'єкти інфраструктури. По регіону запустили 11 ракет. Частину вдалось збити, однак є влучання. Наразі відомо про 8 загиблих з них двоє у Дніпрі (чоловік та жінка). Ще 6 людей загинуло у Синельниковому на Дніпропетровщині. Серед загиблих є діти.