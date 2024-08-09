Міст через річку Мертвовод у Вознесенську, який був зруйнований у березні 2022 року

Сьогодні, 9 серпня, у місті Вознесенськ офіційно відкрили відновлений міст, який був зруйнований у 2022 році.

Про це на брифінгу сказав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, пишуть «НикВести».

«Ми закінчили з відновлення мостів в області. Сьогодні закінчено основний міст, найбільший в місті Вознесенськ, який відновили дякуючи Службі автомобільних доріг. Сьогодні відкрили рух по цьому мосту», — сказав Віталій Кім.

Так міст виглядає сьогодні. Фото «НикВести» Так міст виглядає сьогодні. Фото «НикВести»

Він назвав міст «символічним», оскільки він призупинив просування російських військових на початку 2022 року на північ Миколаївської області.

«Це він був підірваний у 22-му році, коли кацапи дійшли до Вознесенська. Саме цей міст зупинив просування російських військ на північ нашої області та держави. Тобто це найдальша, дальна точка просування російських військ. Найперше, коли вони були відкинуті зворотній напрямку. Для мене він трохи такий, символічний», — розповів Віталій Кім.

Так міст виглядає сьогодні. Фото: Артем Чорноморов Так міст виглядає сьогодні. Фото: Артем Чорноморов

Нагадаємо, що під час боїв у Вознесенському районі було підірвано три мости: автомобільний та два залізничні. У квітні 2023 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (колишня Служба автомобільних доріг) оголосила торги на проведення робіт з будівництва мосту на на трасі Н-24. Очікувана вартість робіт, які планували виконати становила 449 мільйонів гривень.

Бої за Вознесенськ

Місто Вознесенськ у Миколаївській області з початку повномасштабного вторгнення РФ було стратегічним пунктом, який російські військові планували захопити.

2 березня на околицях міста з’явилися близько півтори сотні одиниць російської бронетехніки. Бій тривав близько тижня. В обороні взяли участь 80 окрема десантно-штурмова бригада, сили територіальної оборони Миколаївської області, співробітники поліції та добровольчі формування.

Про те, як відбувалась битва за Вознесенськ 2-3 березня 2022 року, дивіться у фільмі «НикВести».