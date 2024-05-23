Правоохоронці, які проводять обшуки у голови Чорноморської громади на Миколаївщині Андрія Дмитренка заявили, що слідчі дії пов’язані з якістю проведення робіт підрядником на замовлення ОТГ.

Про це йдеться у відео з місця подій, яке «НикВести» надіслали місцеві жителі.

Нагадаємо, раніше у прес-службі поліції Миколаївщини повідомили, що справа стосується незаконного укладання головою громади державних підрядів в системі публічних закупівель ProZorro. Правоохоронці, які працюють на місці пояснили, що постало питання щодо якості виконання робіт по одному з тендерів, замовником якого є Чорноморська сільська рада.

— Між Чорноморською сільрадою та іншими фізичними підприємцями було укладено договір, згідно з яким треба було виконати певний обʼєм робіт. Стало питання щодо неякісного виконання цих робіт. Один із етапів перевірки факту виконання робіт — це проведення експертизи. Щоб провести експертизу, треба документи, які знаходяться у Чорноморській сільраді. У підрядника вчора проводилися обшуки, зараз проводяться у замовника цих робіт. На підставі цих документів буде призначена експертиза. Якщо експертиза скаже, що в повному обʼємі, якісно виконані роботи, кримінальне провадження буде закрите за відсутністю складу кримінального правопорушення, — заявили представники правоохоронних органів.

Нагадаємо, понад 200 мешканців ОТГ зібралися біля Чорноморської сільської ради, де за їхніми словами утримують посадовця.

Фото надали місцеві мешканці, які зібралися біля сільської ради у Чорноморці Фото надали місцеві мешканці, які зібралися біля сільської ради у Чорноморці Фото надали місцеві мешканці, які зібралися біля сільської ради у Чорноморці

Сам Андрій Дмитренко на своїй сторінці у Facebook опублікував допис у якому заявив, що правоохоронні органи нібито незаконно утримують його та ще двох співробітників в адміністративній будівлі більше доби.