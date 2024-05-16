Відключення світла / Фото з відкритих джерел

Відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур.

Про це заявив радник премʼєр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко, повідомляє Укрінформ.

«Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів», — сказав він.

Зокрема, за його словами, у цей період атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів, а в енергосистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації. Знизиться також навантаження на енергосистему за рахунок все ще теплої, але вже не спекотної погоди.

«Якщо говорити про травень, то ці обмеження могли розпочатися трохи пізніше, якби не така холодна погода», — зауважив Юрій Бойко.

Він також пояснив, що зі зниженням температури населення почало активно використовувати обігрівальні прилади й в енергосистемі утворився дефіцит навіть з урахуванням активного імпорту електроенергії.

«З метою втримання енергосистеми у збалансованому стані й недопущення аварій диспетчери були вимушені вдаватися до екстраординарних заходів і застосовувати вимикання споживачів», — сказав радник прем’єра.

Нагадаємо, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко припустив, що навіть якщо усунути певні пошкодження генерації, то наступні два роки українці житимуть з дефіцитом електроенергії.