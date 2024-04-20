Десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ліквідували понад 314 одиниць ворожої техніки за шість місяців боїв в районі села Новомихайлівки на Донеччині.

Про це розповіли у соцмережах пресслужби бригади.

Новомихайлівка та її околиці сьогодні — це одне з найбільших кладовищ ворожої техніки російсько-української війни, розповідають військові.

«Щоб захопити цей населений пункт, ворог зосередив на вузькій ділянці фронту відразу 10 своїх бригад і полків загальною чисельністю до 30 тисяч бійців. І щодня кидає в атаку танки, бойові броньовані машини, не жаліє піхоти. 314 одиниць ворожої техніки десантники 79-ки — знищили. Це підтверджена інформація станом на сьогодні. Усі документальні фотозвіти залишаємо в окремому файлі», — розповіли у 79-ці.

Раніше у бригаді показали чергове відбиття невдалого штурму Новомихайлівки росіянами.

Протитанкіст миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за один бій знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши атаку російських солдат.