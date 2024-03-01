Мінцифри працює над створенням у «Дії» помічника на основі штучного інтелекту, якого зватимуть «Надія».
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він розповів, що для нього хочуть використати технологічне рішення від однієї з топових міжнародних компаній.
«Це буде чатбот нового покоління, який у чаті спілкуватиметься людяною мовою й допоможе розв’язати нескладну проблему. Його основними перевагами будуть швидкість відповіді та економія часу й ресурсів команди підтримки «Дії», — написав Михайло Федоров.
Наразі якість відповідей AI-помічника влаштовує розробників на 80%, також не зовсім влаштовує швидкість відповідей. Тому команда працює над його покращенням.
«Це буде революційна технологія не тільки для України, а й для урядів усього світу. Під час бета-тестування зможете навчити помічника якісніше відповідати на запити», — додав міністр.
Раніше, Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск освітнього мобільного застосунку «Мрія».
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Мінцифри працює над створенням у «Дії» помічника на основі штучного інтелекту, якого зватимуть «Надія».
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він розповів, що для нього хочуть використати технологічне рішення від однієї з топових міжнародних компаній.
«Це буде чатбот нового покоління, який у чаті спілкуватиметься людяною мовою й допоможе розв’язати нескладну проблему. Його основними перевагами будуть швидкість відповіді та економія часу й ресурсів команди підтримки «Дії», — написав Михайло Федоров.
Наразі якість відповідей AI-помічника влаштовує розробників на 80%, також не зовсім влаштовує швидкість відповідей. Тому команда працює над його покращенням.
«Це буде революційна технологія не тільки для України, а й для урядів усього світу. Під час бета-тестування зможете навчити помічника якісніше відповідати на запити», — додав міністр.
Раніше, Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск освітнього мобільного застосунку «Мрія».