Застосунок «Дія». Фото з відкритих джерел

Мінцифри працює над створенням у «Дії» помічника на основі штучного інтелекту, якого зватимуть «Надія».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він розповів, що для нього хочуть використати технологічне рішення від однієї з топових міжнародних компаній.

«Це буде чатбот нового покоління, який у чаті спілкуватиметься людяною мовою й допоможе розв’язати нескладну проблему. Його основними перевагами будуть швидкість відповіді та економія часу й ресурсів команди підтримки «Дії», — написав Михайло Федоров.

Наразі якість відповідей AI-помічника влаштовує розробників на 80%, також не зовсім влаштовує швидкість відповідей. Тому команда працює над його покращенням.

«Це буде революційна технологія не тільки для України, а й для урядів усього світу. Під час бета-тестування зможете навчити помічника якісніше відповідати на запити», — додав міністр.

Раніше, Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск освітнього мобільного застосунку «Мрія».