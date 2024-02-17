Уряд ухвалив рішення для запуску освітнього застосунку «Мрія». Фото: Михайло Федоров

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск освітнього мобільного застосунку «Мрія».

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

«Це буде абсолютно нова сутність і підхід до освіти — із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності. «Мрія» допоможе самореалізуватися, дасть зручний доступ до знань та змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії», — прокоментував Михайло Федоров.

За його словами, у застосунку буде бібліотека контенту, який потрібен конкретній дитині, інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки, а також відеоматеріали.

«А ще буде Мрія-ID — електронний учнівський квиток, який працюватиме так само, як і документи в «Дії». Запуск «Мрії» буде проривом. За якісною освітою — майбутнє», – наголосив віце-прем'єр.

Нагадаємо, українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за програмою «єВідновлення», тепер можуть подати звіт через портал «Дія». Раніше послуга була доступна лише в застосунку.