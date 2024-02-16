Наслідки атаки РФ по Миколаєву 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за програмою «єВідновлення», тепер можуть подати звіт через портал «Дія». Раніше послуга була доступна лише в застосунку.

Про це повідомили в Мінцифри.

Кому потрібно подавати звіт?

Фінальний звіт про виконані роботи — громадянам, які отримали виплату до 200 тисяч гривень;

Проміжний звіт та фінальний звіт — тим, хто отримали виплату понад 200 тисяч гривень.

Фінальний звіт необхідно подати протягом 15 днів після завершення ремонту. Проміжний звіт потрібно подавати, щоб отримати другий транш, оскільки сума більше 200 тисяч зараховується частинами у 30% та 70%.

Подати звіт можна через:

застосунок «Дія» — «єВідновлення» — Заяви про виплату — Повідомити про ремонт;

портал «Дія» — Компенсація за пошкоджене майно — вибрати обʼєкт нерухомого майна із заявою у статусі Кошти зараховано — Повідомити про ремонт;

через ЦНАП або нотаріуса офлайн.

Як працює «єВідновлення» на Миколаївщині

Від 10 травня в Україні діє програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення».

Миколаївська область увійшла в п'ятірку регіонів, що є лідерами за кількістю отриманих компенсацій за пошкоджене майно у межах програми «єВідновлення».

Так, протягом року жителям Миколаївської області, чиє майно було пошкоджено внаслідок російської агресії, виплатили 140 мільйонів гривень в рамках програми.

Як відомо, з 1 січня 2024 року українці, які зробили ремонт пошкодженого житла внаслідок російської агресії за власний кошт, можуть також претендувати на виплату компенсації.

У вересні 2023 року миколаївець, засуджений за колабораціонізм, подав заявку на компенсацію пошкодженого російським обстрілом майна за програмою «єВідновлення». Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зауважив, що колаборант не отримає грошей від держави.

Раніше Миколаївщина увійшла у п'ятірку областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновлення» подали найбільше. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

Наразі в Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновлення».

А в січні цього року перший житель Миколаєва придбав квартиру за житловим сертифікатом «єВідновлення».