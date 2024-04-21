Понад 80 дітей з Миколаївської, Херсонської та Харківської областей прибули на Прикарпаття для оздоровлення.
В оздоровчому закладі Яремча діти відпочиватимуть та навчатимуться, повідомили у Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові.
«Дітям доводиться жити під постійними обстрілами через близьке розташування їхніх містечок та сіл до лінії фронту. Дітей приймає оздоровчий заклад в Яремче, де вони зможуть знову повернутись до звичного навчання, відпочити та оздоровитись. Окрім того, з юними гостями працюватимуть психологи, які допоможуть позбутись страхів і тривог», — розповіли у Конгресі.
Також передбачене різноманітне дозвілля, з організацією якого допомагають міжнародні партнери та студенти прикарпатських вишів.
«Постійно працюємо над тим, щоби належно забезпечити санаторії, які приймають дітей, продуктами харчування, засобами гігієни та спортивним інвентарем», — зазначила очільниця області Світлана Онищук.
Нагадаємо, влітку 2023 року Кабінет Міністрів розпочав новий проєкт з організації оздоровлення та відпочинку дітей.
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Понад 80 дітей з Миколаївської, Херсонської та Харківської областей прибули на Прикарпаття для оздоровлення.
В оздоровчому закладі Яремча діти відпочиватимуть та навчатимуться, повідомили у Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові.
«Дітям доводиться жити під постійними обстрілами через близьке розташування їхніх містечок та сіл до лінії фронту. Дітей приймає оздоровчий заклад в Яремче, де вони зможуть знову повернутись до звичного навчання, відпочити та оздоровитись. Окрім того, з юними гостями працюватимуть психологи, які допоможуть позбутись страхів і тривог», — розповіли у Конгресі.
Також передбачене різноманітне дозвілля, з організацією якого допомагають міжнародні партнери та студенти прикарпатських вишів.
«Постійно працюємо над тим, щоби належно забезпечити санаторії, які приймають дітей, продуктами харчування, засобами гігієни та спортивним інвентарем», — зазначила очільниця області Світлана Онищук.
Нагадаємо, влітку 2023 року Кабінет Міністрів розпочав новий проєкт з організації оздоровлення та відпочинку дітей.