Кабінет Міністрів розпочинає новий проєкт з організації оздоровлення та відпочинку дітей.

Йдеться про дітей з інвалідністю та з багатодітних та малозабезпечених родин з Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

— Запроваджуємо принцип «гроші ходять за дитиною». Тобто, дитячі центри відпочинку та оздоровлення будуть отримувати кошти за відпочинок кожної дитини. У свою чергу діти та їхні родини зможуть обирати, де їм відпочивати, – сказав Денис Шмигаль.

Як повідомив постійний представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук, йдеться про наданням послуг дитячими оздоровчими таборами державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек», «Український дитячий центр «Молода гвардія» і дитячими закладам оздоровлення та відпочинку вищої категорії, що містяться в Державному реєстрі майнових обʼєктів оздоровлення та відпочинку дітей та розташовані в карпатському регіоні.

Загалом цього року планується охопити послугами з оздоровлення та відпочинку 25 тисяч дітей, які потребують особливої соціальної підтримки.

Нагадаємо, у Миколаївській області грошову допомогу на оздоровлення отримали вже 214 дітей з родин військовополонених.