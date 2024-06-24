Ленінський суд міста Миколаєва, архівне фото «НикВести»

До призначення в два суди Миколаєва та області Вища рада правосуддя погодила ще двох претендентів.

Про це йдеться в рішеннях ради від 20 червня, повідомляють «НикВести».

Згідно розглянутих рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії від 30 травня суддів ВРП внесе Президентові подання про призначення до Первомайського міськрайонного суду та Ленінського районного суду міста Миколаєва.

До першого зокрема рекомендовано призначити Наталію Коваленко, яка, згідно декларації в державному реєстрі, раніше була помічником судді у відповідному суді.

На посаду до Ленінського суду претендує Катерина Рибіцька, яка працювала суддею у Миколаївському окружному адміністративному суді.

В цілому рада погодила призначення на суддівські посади 20 осіб.

Раніше Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення 7 суддів на посади до місцевих судів. Серед них кандидатка на посаду в суд Баштанки.

Нагадаємо, 9 травня Президент Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення суддів на посади у місцевих загальних, господарських та адміністративних судах, а також в обласних господарських судах. Четверо з них призначені суддями в Миколаївській області.

30 травня Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала на посади суддів місцевих судів в Миколаївській області 16 кандидатів.

Скільки заробили судді Миколаївської області за 2023 рік?

Голова Центрального районного суду Галина Подзігун також подала декларацію про доходи за 2023 рік. За цей час посадовиця заробила понад 1,6 мільйона гривень.

Голова Господарського суду Миколаївської області Марина Мавродієва за 2023 рік отримала 1,4 мільйона гривень доходу. В місяць їй нараховували в середньому 118 тисяч гривень.

Декларацію про доходи оприлюднила також і заступниця голови Заводського районного суду міста Миколаєва Ірина Боброва. За 2023 рік суддя отримала 1,3 мільйона гривень. Дохід голови суду Сергія Щербини торік також склав 1,3 мільйона гривень.

Голова Миколаївського апеляційного суду Ігор Лівінський у 2023 році заробив 2,9 мільйонів гривень.

Декларацію про доходи за 2023 рік подав виконувач обовʼязків голови Южноукраїнського міського суду Олександр Савін. За рік він заробив понад 1,5 мільйона гривень.