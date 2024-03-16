Нарада силових структур. Фото: Telegram-канал Ігоря Клименка

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив детально проаналізувати нинішні інструкції реагування екстрених служб на надзвичайні ситуації, щоб змінити алгоритм роботи.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Ігор Клименко провів в Одесі оперативну нараду з керівництвом ДСНС, Національної поліції, територіальним командуванням Національної гвардії та Держприкордонслужби, в ході якої обговорили ситуацію з ворожими обстрілами в Україні.

«Лише за минулу добу ворог наніс 400 ударів по 10 регіонах країни», — зазначив він.

Нарада силових структур. Фото: Telegram-канал Ігоря Клименка

Ігор Клименко повідомив, що необхідно внести корективи в алгоритм роботи рятувальників та правоохоронців.

«Водночас дав вказівку провести детальний аналіз існуючих інструкцій та за необхідності внести корективи в алгоритм роботи, враховуючи оперативну обстановку», — додав він.

Нагадаємо, що кількість жертв удару Росії по Одесі 15 березня зросла. У лікарні загинув поранений працівник Державної службу з надзвичайних ситуацій.