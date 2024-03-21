Популярний бренд одягу «ZARA» повертається в Україну та відкриває магазини у Києві та Львові. Стало відомо дати відкриття магазинів.
Інформація про початок роботи з'явилася в Google Maps. Перші магазини у Києві відкриються вже 3 квітня, а саме:
Також 5 квітня відкриються магазини «ZARA» в:
Бренд планує відкрити магазини у Львові 11 квітня.
Нагадаємо, у 2022 році іспанський виробник і продавець одягу Inditex, що володіє мережею «ZARA», продав свій бізнес в Росії своєму ліванському франчайзі Daher group.
Популярний бренд одягу «ZARA» повертається в Україну та відкриває магазини у Києві та Львові. Стало відомо дати відкриття магазинів.
Інформація про початок роботи з'явилася в Google Maps. Перші магазини у Києві відкриються вже 3 квітня, а саме:
Також 5 квітня відкриються магазини «ZARA» в:
Бренд планує відкрити магазини у Львові 11 квітня.
Нагадаємо, у 2022 році іспанський виробник і продавець одягу Inditex, що володіє мережею «ZARA», продав свій бізнес в Росії своєму ліванському франчайзі Daher group.