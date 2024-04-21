Литва у суботу, 20 квітня, оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги.
Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.
За даними відомства, обладнання вже прибуло в Україну.
— Ми передали українським збройним силам легкий бойовий літак L-39ZA Albatros у розібраному вигляді, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у відомстві, цей штурмовик використовувався в армії Литви для навчання офіцерів управління винищувачами, які забезпечують бойову готовність льотчиків.
Нагадаємо, у Великій Британії стартувало серійне виробництво повністю вітчизняного танка Challenger 3.
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Литва у суботу, 20 квітня, оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги.
Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.
За даними відомства, обладнання вже прибуло в Україну.
— Ми передали українським збройним силам легкий бойовий літак L-39ZA Albatros у розібраному вигляді, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у відомстві, цей штурмовик використовувався в армії Литви для навчання офіцерів управління винищувачами, які забезпечують бойову готовність льотчиків.
Нагадаємо, у Великій Британії стартувало серійне виробництво повністю вітчизняного танка Challenger 3.