Литва передасть Україні обладнання для теплових електростанцій. Фото: Міненерго

Литва готова передати обладнання для відновлення та ремонтів енергооб’єктів, зокрема, планується надати електро обладнання для теплових електростанцій.

Це обговорили міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс, повідомляє пресслужба Міненерго.

«Очільник Міненерго ознайомив колегу з наслідками останніх російських атак на український енергосектор. В свою чергу, Дайнюс Крейвіс наголосив, що Литва готова підтримати Україну і передати устаткування, що допоможе провести відновлювальні та ремонтні роботи», — йдеться у повідомленні.

За результатами зустрічі сторони домовилися про візит групи українських енергетиків до Литви. Фахівці з державного та приватного секторів відвідають низку литовських енергетичних об’єктів, щоб верифікувати обладнання, яке буде передано Україні.

Раніше Міністерство енергетики України та Міністерство навколишнього середовища та енергетичної безпеки Італії підписали меморандум про спільний розвиток відновлюваної енергетики.