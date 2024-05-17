Львівські лікарі прооперували 8-річну дівчинку з обпеченим стравоходом / Фото: Перше медичне об’єднання Львова

У Львові прооперували дитину, яка протягом шести років не могла їсти через обпечений мийним засобом стравохід.

Хірурги замінили пошкоджений орган фрагментом її власної товстої кишки, повідомляє Перше медичне об’єднання Львова.

Зазначається, що проблеми зі стравоходом у 8-річної Діани з Тернополя почалися, коли їй було 11 місяців. Тоді дівчинка натрапила на пляшку з рідиною для миття посуду й зробила декілька ковтків. Мама Діани одразу викликала швидку допомогу.

Дитину доставили до лікарні, де промили шлунково-кишковий тракт. Виявилося, що рідина встигла обпекти слизову оболонку стравоходу. Після майже місяця лікування наслідків опіку задавалося, що все позаду.

Однак згодом у Діани почалися проблеми — надмірне слиновиділення та труднощі з ковтанням їжі. Лікарі вирішили провести ендоскопію — обстежити стравохід за допомогою ведення в нього тоненької трубки. Але зробити цього не вийшло — ендоскоп просто не вліз.

За кілька днів після невдалого обстеження Діана вже не могла проковтнути навіть воду. Тоді лікарі встановили діагноз — післяопіковий рубцевий стеноз стравоходу. Мийний засіб обпік дитині не лише слизову, а й сам орган. Через свій лужний склад рідина буквально просочилася у його тканини. З часом м’язи перетворилися на рубець, який стиснув стравохід і їжа вже не могла по ньому проходити.

За словами лікарів, дитині доводилося приїжджати на бужування — це процедура, під час якої під наркозом вводиться спеціальний балончик, що під тиском розширює стравохід. Однак з часом процедура втрачала свою ефективність — її доводилось виконувати все частіше. Тим часом Діана могла їсти тільки рідку їжу.

Перед операцією, яку провели хірурги Лікарні Святого Миколая, діаметр стравоходу дитини звузився до одного міліметру — у нормі він має бути 1,5 сантиметра. Якби втручання не виконали, Діана не змогла б навіть пити.

«Ми вирішили виконати пацієнтці загрудинну товстокишкову пластику стравоходу. Тобто стравохід дитини замінили частинкою її власного товстого кишківника. Ми взяли фрагмент довжиною 26 сантиметри, провели транспозицію за грудину, пришили його зверху — до горла, а знизу — до шлунку. Тобто зараз їжа потрапляє до шлунку Діани через ту пересаджену частинку кишки, яка тепер виконує функцію стравоходу», — розповів хірург Дмитро Грицак.

Зазначається, операція тривала 4,5 години. Наразі дівчинка одужує і потрохи починає їсти тверду їжу. Вона вже скуштувала м’ясо і тепер мріє про піцу.

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