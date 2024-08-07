Миколаївська міська рада оголосила про те, що об’єднання підприємців «МрійДій» буде платити жителям міста по 1 гривні за кожен кущ амброзії. Таким чином міська влада вирішила боротися з алергенною рослиною, на що у бюджеті Миколаєва не знайшлося коштів.

Про акцію з боротьби з амброзією, а також адреси, куди можна привезти вирваний кущ, Миколаївська міська рада повідомила на своєму офіційному сайті.

Зазначимо, що амброзія полинолиста це небезпечний бур’ян, який є причиною алергічних захворювань. Пилок амброзії може викликати такі симптоми алергії, як чхання, нежить, а також астматичні напади. Згідно з законодавством України громадяни, підприємства, установи та організації зобов’язані утримувати в належному стані об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності, або користуванні, а також прилеглу до цих об’єктів територію. За несвоєчасне видалення амброзії відповідно до статей 105, 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення з громадян та посадових осіб стягується штраф. При цьому, у бюджеті Миколаєва на цей рік не передбачили коштів на масову боротьбу із цією рослиною, про що нещодавно повідомив мер Олександр Сєнкевич.

У той же час, на сайті міськради повідомляється, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» бореться з амброзією на міській території, проте догляд за приватними ділянками - це відповідальність самих її господарів. Зазначимо, що у Миколаєві з 2013 року діють Правила благоустрою, які передбачають обов’язок власників території утримувати їх у чистоті і порядку, у тому числі мова йде про своєчасне видалення бур’яну та сміття. Контроль за виконанням цих правил покладено на адміністрації районів міста, які мають штрафувати порушників.

Амброзія, фото Євгена Волового

6 серпня секретар міськради Миколаєва Дмитро Фалько, голова громадської організації «МрійДій» Максим Бревда та заступник директора КП «Миколаївські парки» Максим Доргаліс зустрілись та обговорили деталі акції, яку ініціювали активісти.

Лідер об‘єднання підприємців Миколаєва Максим Бревда, фото пресслужби Миколаївської міської ради

Максим Бревда повідомив, що громадська організація виділила бюджет у 100 тисяч гривень, «аби заохотити містян до боротьби з амброзією». За кожний кущ амброзії команда «МрійДій» платитиме 1 гривню. Важливо, щоб рослина була з корінням, бо саме такий спосіб виривання бур'яну є найефективнішим при боротьбі з ним.

Секретар міськради Миколаєва Дмитро Фалько та голова ГО "МрійДій" Максим Бревда, фото пресслужби Миколаївської міської ради

Привезти амброзію можна до адміністрацій районів: Центрального (вул. Інженерна, 1), Інгульського (пр. Богоявленський, 1) та Заводського (вул. Погранична, 9). Також кущі можна здати і за іншими адресами:

КП ДЕЗ «Океан» (вул. Рибна, 1);

парк «Ліски», головний вхід (вул. Київська, 3);

парк «Перемога», головний вхід (пр. Героїв України, 2);

парк «Юність», головний вхід (вул. Театральна, 27);

Ракетне Урочище, біля зупинки «Пожежна частина» (вул. Привільна, 136).

«На місцях будуть працювати волонтери та представники КП «Миколаївські парки», які збиратимуть рослини та пакуватимуть її для подальшої утилізації. Знищувати бур'ян будуть також на потужностях підприємства», - повідомляється на сайті міськради.

Заступник директор КП “Миколаївські парки” Максим Доргаліс, фото пресслужби Миколаївської міської ради

Рослини прийматимуть 13 та 15 серпня, з 10:00 до 16:00. Всі деталі можна дізнатися за телефоном: (0512) 40 39 30.

Варто зазначити, що ідея «купівлі» амброзії у Миколаєві вперше була озвучена ще 4 роки тому. Тоді громадський активіст Євген Воловий пропонував купувати алерген по 2 гривні за кілограм. Проте Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич тоді відмовився від такої пропозиції. Він заявив, що подібний експеримент в Дніпрі закінчився тим, що люди почали вирощувати шкідливу рослину спеціально, щоб заробляти на цьому таким чином. Про аналогічну особисту акцію Євген Воловий повідомляв і влітку 2021 першу.

Скриншот публікації Євгена Волового у фейсбуці, 1 липня 2020 рік Скриншот коментаря Олександра Сєнкевича до публікації Євгена Волового у фейсбуці, 1 липня 2020 рік

Нагадаємо, що миколаївці кожен рік скаржаться на велику кількість амброзії у місті. Пилок амброзії вважається одним з найсильніших алергенів рослинного походження. Він може викликати такі симптоми алергії, як чхання, нежить, а також астматичні напади.