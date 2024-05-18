Міноборони розпочало тестування нового сервісу — електронної черги до Територіальних центрів комплектування.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Інструкція від Міноборони

Попередній запис вже можливий в 19 ТЦК — тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького. У Миколаєві поки недоступне.

Як записатись до е-черги в ТЦК?

1. Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.

2. Введіть ваші персональні дані для запису.

3. Підтвердіть номер телефону.

4. Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.

Раніше повідомлялося, що оновити облікові дані військовозобов’язані українці можуть у Центрах надання адміністративних послуг — без відвідування територіальних центрів комплектування.