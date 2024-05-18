Міноборони розпочало тестування нового сервісу — електронної черги до Територіальних центрів комплектування.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Попередній запис вже можливий в 19 ТЦК — тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького. У Миколаєві поки недоступне.
1. Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.
2. Введіть ваші персональні дані для запису.
3. Підтвердіть номер телефону.
4. Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.
Раніше повідомлялося, що оновити облікові дані військовозобов’язані українці можуть у Центрах надання адміністративних послуг — без відвідування територіальних центрів комплектування.
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Міноборони розпочало тестування нового сервісу — електронної черги до Територіальних центрів комплектування.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Попередній запис вже можливий в 19 ТЦК — тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького. У Миколаєві поки недоступне.
1. Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.
2. Введіть ваші персональні дані для запису.
3. Підтвердіть номер телефону.
4. Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.
Раніше повідомлялося, що оновити облікові дані військовозобов’язані українці можуть у Центрах надання адміністративних послуг — без відвідування територіальних центрів комплектування.