Миколаївська міська рада звернулася до уряду з проханням спростити процедуру отримання статусу постраждалих від війни для дітей, що проживають у місті.

За відповідне звернення більшістю голосів проголосували на сесії 25 квітня, пишуть «НикВести».

— Нікому з нас не треба нагадувати про те що Миколаїв залишається одним з небезпечних міст України. І обстріли міста тривають, навіть без оголошення тривоги. Усі діти які наразі проживають у Миколаєві, в тому числі зі статусом ВПО, мають право на отримання статусу дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Проте, на жаль, процедура отримання цього статусу вкрай забюрократизована, — зазначила начальниця міської Служби у справах дітей Юлія Кравченко.

Мова йде про збір документів по різних інстанціях. Крім того, діти мають отримати висновок про те, що вони психологічно постраждали, хоча цей факт об’єктивно не потребує підтвердження, оскільки діти живуть у місті, що періодично обстрілюється.

Юлія Кравченко зазначила, що служба вже зверталася до Міністерства соцполітики щодо спрощення процедури та можливості оформлення цього статусу через портал «Дія».

Депутат міськради від «Пропозиції» Андрій Янтар вважає, що цей статус треба давати тільки окремим дітям.

— На мою думку, якщо система надання статусу дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, буде дуже спрощена, і всі діти Миколаєва та подібних областей будуть мати цей статус, це знівелює його. І діти, які будуть дійсно потребувати якоїсь реабілітації чи виділення коштів, це буде знівельовано. Я розумію, що треба якось спростити, але не до такого ступеня, щоб всім підряд давати статус. Це ж не тільки статус, а й заходи із оздоровлення, реабілітації. Якщо його матимуть всі діти, ми не зможемо всіх дітей Миколаєва забезпечити, — сказав він.

Юлія Кравченко зазначила, що, згідно з наказом Кабміна, всі діти, що проживають у Миколаєві або релокувалися з інших небезпечних територій, і так підпадають під отримання цього статусу за однією з ознак — психологічне насильство.

Під час обговорення питання з’ясувалося, що діти з даним статусом мають право на безкоштовне харчування у школах. Це, на думку деяких депутатів, може стати проблемою для міського бюджету у разі повернення школярів до офлайн-навчання, однак вони погодилися, що це не може бути для причиною для неприйняття цього рішення.

Нагадаємо, станом на кінець березня 2024 року, 4800 дітей Миколаївщини мали статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.