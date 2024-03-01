Скріншот з відео «Contact center при Миколаївській міськраді»

Жителька Миколаєва поскаржилась на стихійне сміттєзвалище, розташоване на майданчику поруч з покинутим будинком у Заводському районі. Вона вказала, що це місце стало притулком для наркоманів і осіб без постійного житла.

Відповідне відео жителька Миколаєва опублікувала в групі «Contact center при Миколаївській міськраді».

Олена Потапенко зазначила, що сміттєзвалище знаходиться навпроти гімназії №17 за адресою вулиця Крилова 12\6.

— Тут сміттєзвалище, розбиті будинки, бездомні і наркомани. Прошу вирішити цю проблему, оскільки люди починають викидати сміття сюди. Діти навіть організовують «екскурсії» до цих місць, – зазначила вона

На території знаходяться старі будівлі, деякі з яких без вікон і даху.