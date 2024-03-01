Жителька Миколаєва поскаржилась на стихійне сміттєзвалище, розташоване на майданчику поруч з покинутим будинком у Заводському районі. Вона вказала, що це місце стало притулком для наркоманів і осіб без постійного житла.
Відповідне відео жителька Миколаєва опублікувала в групі «Contact center при Миколаївській міськраді».
Олена Потапенко зазначила, що сміттєзвалище знаходиться навпроти гімназії №17 за адресою вулиця Крилова 12\6.
— Тут сміттєзвалище, розбиті будинки, бездомні і наркомани. Прошу вирішити цю проблему, оскільки люди починають викидати сміття сюди. Діти навіть організовують «екскурсії» до цих місць, – зазначила вона
На території знаходяться старі будівлі, деякі з яких без вікон і даху.
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Жителька Миколаєва поскаржилась на стихійне сміттєзвалище, розташоване на майданчику поруч з покинутим будинком у Заводському районі. Вона вказала, що це місце стало притулком для наркоманів і осіб без постійного житла.
Відповідне відео жителька Миколаєва опублікувала в групі «Contact center при Миколаївській міськраді».
Олена Потапенко зазначила, що сміттєзвалище знаходиться навпроти гімназії №17 за адресою вулиця Крилова 12\6.
— Тут сміттєзвалище, розбиті будинки, бездомні і наркомани. Прошу вирішити цю проблему, оскільки люди починають викидати сміття сюди. Діти навіть організовують «екскурсії» до цих місць, – зазначила вона
На території знаходяться старі будівлі, деякі з яких без вікон і даху.