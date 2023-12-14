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Адміністрація Заводського району Миколаєва збирається витратити 6 мільйонів гривень на ліквідацію несанкціонованих звалищ впродовж 2024 року.

Про це свідчать дані системи електронних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

За відповідну вартість підрядник повинен буде ліквідовувати стихійні сміттєзвалища на території Заводського району в період з 1 січня до 31 грудня 2024 року. Усе зібране сміття, опале листя та гілки з території площею 34 435 кубічні метри підрядник має вивезти на міський полігон відходів.

Вивезення сміття, зокрема на магістральних вулицях, підрядник має виконувати щоденно, у разі необхідності 2 рази на день в першій половині дня.

Виконавець також зобов’язаний проводити роботу у вихідні та святкові дні.

Нагадаємо, адміністрація Заводського району Миколаєва оголосила тендер на ручне прибирання доріг на території району. Орієнтовна вартість закупівлі — 5 мільйонів 999 тисяч 999 гривень.