Адміністрація Заводського району Миколаєва оголосила тендер на ручне прибирання доріг на території району. Орієнтовна вартість закупівлі — 5 мільйонів 999 тисяч 999 гривень.

Про це свідчать дані системи електронних закупівель ProZorro.

Зазначається, що підрядник повинен буде прибрати з 1 січня 2024 до 31 грудня 2024. року.

Тендерною документацією передбачено наступні роботи:

очищення проїжджої частини доріг вручну від нанесеного ґрунту та перевезенням на сміттєзвалище ;

прибирання трави на ділянці доріг до бордюру та за бордюром та вивезенням на сміттєзвалище ;

ручне прибирання від пилу та сміття асфальтобетонного покриття доріг та перевезенням на сміттєзвалище.

Початок аукціону заплановано на 18 грудня.

Нагадаємо, компанія «Карс Клінінг» отримала підряди на ліквідацію сміттєзвалищ та прибирання доріг від снігу в Інгульському районі без використання електронної системи закупівель за воєнною процедурою.

Нагадаємо, Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради має намір протягом наступного року витратити 18 мільйонів 471 тисячу 458 гривень на утримання трьох скверів міста та Соборної площі.