Адміністрація Заводського району Миколаєва оголосила тендер на ручне прибирання доріг на території району. Орієнтовна вартість закупівлі — 5 мільйонів 999 тисяч 999 гривень.
Про це свідчать дані системи електронних закупівель ProZorro.
Зазначається, що підрядник повинен буде прибрати з 1 січня 2024 до 31 грудня 2024. року.
Тендерною документацією передбачено наступні роботи:
Початок аукціону заплановано на 18 грудня.
Нагадаємо, компанія «Карс Клінінг» отримала підряди на ліквідацію сміттєзвалищ та прибирання доріг від снігу в Інгульському районі без використання електронної системи закупівель за воєнною процедурою.
Нагадаємо, Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради має намір протягом наступного року витратити 18 мільйонів 471 тисячу 458 гривень на утримання трьох скверів міста та Соборної площі.
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Адміністрація Заводського району Миколаєва оголосила тендер на ручне прибирання доріг на території району. Орієнтовна вартість закупівлі — 5 мільйонів 999 тисяч 999 гривень.
Про це свідчать дані системи електронних закупівель ProZorro.
Зазначається, що підрядник повинен буде прибрати з 1 січня 2024 до 31 грудня 2024. року.
Тендерною документацією передбачено наступні роботи:
Початок аукціону заплановано на 18 грудня.
Нагадаємо, компанія «Карс Клінінг» отримала підряди на ліквідацію сміттєзвалищ та прибирання доріг від снігу в Інгульському районі без використання електронної системи закупівель за воєнною процедурою.
Нагадаємо, Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради має намір протягом наступного року витратити 18 мільйонів 471 тисячу 458 гривень на утримання трьох скверів міста та Соборної площі.