Компания «Карс Клининг» получила подряды на ликвидацию мусорных свалок и уборку дорог от снега в Ингульском районе без использования электронной системы закупок по военной процедуре.

Об этом, как пишут «НикВести», свидетельствуют данные о закупке, размещенные администрацией Ингульского района Николаева в системе ProZorro.

В частности, за услуги по ликвидации несанкционированных свалок, которые «Карс Клининг» будет предоставлять до конца марта, фирма получит 2 миллиона 700 тысяч 950 гривен.

Еще 1 миллион 477 тысяч 984 гривны компания получит за уборку дорог от снега. Срок предоставления услуг также завершится в конце марта.

Ранее сообщалось, что компания «Карс Клининг» регулярно получает бюджетные подряды на услуги по сбору города от мусора. По данным ресурсов ProZorro и Dozorro, за период с 2016 по 2020 год администрации районов Николаева и Департамент ЖКХ заключил с компанией Карс Клининг контрактов на сумму 178 982 000 гривен. Еще 3 контракта на сумму 2,5 миллиона фирма получила в январе 2021 года. Основная часть договоров – это услуги уборки улиц, а также вывоз мусора.

Компанию «Карс Клинг» связывают с николаевским бизнесменом, депутатом горсовета от партии «Оппозиционная платформа – При жизни» Владиславом Чайкой. Об этом заявило издание «Центр журналистских расследований» в материале «Коммунальный подряд – не всем подряд».

Указывается, что компания зарегистрирована в подвале фирмы «Центральный 1», принадлежащей Владиславу Чайке и Алексею Пелипасу, по Центральному проспекту, 81/5. Это подтверждается данными государственных реестров. Кроме того, известно, что ранее Карс-Клининг носила другое название – Юждорсервис. Впервые уборку улиц города она начала в 2012 году. Одной из владелиц предприятия считалась родственница Алексея Пелипаса, депутат горсовета 2015 – 2020 годов от «Оппозиционного блока» Екатерина Лазута, а директором был Олег Коноваленко, также связанный с Алексеем Пелипасом – бизнес-партнером Владислава Чайки. На канале Владислава Чайки в YouTube в 2017 году было опубликовано видео «Карс Клининг» на субботнике».

В 2017 году основателем «Карс Клининг» стал Владислав Ельцов, на сегодняшний день основателем.