Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета намерен в течение следующего года потратить 18 миллионов 471 тысячу 458 гривен на содержание трех скверов города и Соборной площади.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

В частности, 17 декабря был объявлен тендер по уходу за Соборной площадью в Центральном районе Николаева с ожидаемой стоимостью 7 миллионов 11 тысяч гривен. В настоящее время идет процесс представления тендерных предложений от будущих участников аукциона, который запланирован на 30 декабря 2022 года.

Кроме этого, 17 декабря также был объявлен тендер на содержание сквера «Николаевский» в Ингульском районе Николаева. Ожидаемая стоимость – 2 миллиона 211 тысяч 944 гривен. Площадь сквера составляет 42 923 м2. Проведение тендера запланировано на 27 декабря этого года, сейчас идет процесс подачи тендерных предложений от будущих участников аукциона.

Стоит отметить, что реконструкция именно этого сквера началась еще в декабре 2020 года и еще не завершилась.

сквер «Николаевский»

Еще два тендера на содержание двух скверов в Николаеве были объявлены 17 декабря. В частности, на уход за сквером «Солдата» (расположен в микрорайоне Варваровка, – прим.) с ожидаемой стоимостью 2 миллиона 775 тысяч гривен и уход за сквером «Сердце города» («Манганаровский», – прим.) с фонтаном в Центральном районе города с ожидаемой стоимостью 6 миллионов 473 тысячи гривен. В настоящее время идет процесс представления тендерных предложений от будущих участников аукциона, который запланирован на 27 декабря 2022 года.

Сквер «Солдата» Сквер «Сердце города»

Согласно условиям договора, подрядчик в течение 2023 года должен будет: убирать территории зеленых зон от мусора, листьев и снега; проводить формовочную обрезку деревьев; ухаживать за газонами и зелеными насаждениями; удерживать фонтаны и водопроводы указанных территорий, а также удерживать флагштоки и флаги на них.

Что известно о Соборной площади и указанных скверах?

Проект реконструкции Соборной площади впервые представили Николаевскому городскому совету в декабре 2018 года. Тогда проект реконструкции площади раскритиковали специалисты .

В мае 2019 года Департамент ЖКХ заключил договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой «БВК Пик-Буд». Сумма договора составляла 88,3 миллиона гривен, а работы подрядчик должен был выполнить до 9 сентября 2019 года. Однако реконструкция площади затянулась на несколько лет , а стоимость работ выросла до 104,9 миллиона гривен.

Также следователи НАБУ вели расследование по «делу о Соборной площади». Речь шла о завышенной цене материалов для реконструкции Соборной площади в 2,5 раза. В суде также зачитали переписку предполагаемых участников схемы хищения 26,8 миллиона гривен.

Реконструкция сквера «Николаевский» началась в декабре 2020 года. Сумма реконструкции составила 13 миллионов 868 тысяч 844 гривны. Подрядчик должен был выполнить работы до 1 апреля 2021 года.

Однако процесс затянулся после скандала с вырубкой дубов в сквере – работники подрядной фирмы вырубили деревья, чтобы проложить дорогу из тротуарной плитки. Тогда директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев отметил, что для приведения в порядок сквера придется «чем-то пожертвовать».

Договор на реконструкцию сквера «Сердце города» в Николаеве Департамент ЖКХ подписал в июле 2020 года. Стоимость работ составляла 43,5 миллионов гривен. Подрядчик должен был завершить реконструкцию к 1 сентября 2021 года. Однако на сегодняшний день работы до сих пор не завершены, а стоимость их выполнения ежегодно растет. В частности, в прогнозе бюджета Николаева до 2024 года было указано, что на реконструкцию сквера нужно еще 15 миллионов гривен . В то же время фонтан в сквере «Сердце города» запустили в сентябре 2020 года.

