Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета намерен потратить более двух миллионов гривен на содержание и уход за городским сквером «Николаевский».

Об этом свидетельствует тендерная документация в системе электронных закупок ProZorro.

Сквер «Николаевский» расположен в Ингульском районе по улице Космонавтов, возле школы № 20. Его площадь 42 923 квадратных метра.

Тендер был объявлен 17 декабря, предложения принимаются до 26 декабря. Срок выполнения работ – до 31 декабря 2023 года.

За 2 миллиона 211 тысяч 944 гривен победитель должен выполнять работы по очистке территории от мусора при сильной засоренности, убирать и подметать улицы, очищать дорожки и лестницы от снега и льда. Также в тендер включены лесозаготовительные услуги и уход за деревьями.

Напомним, что в декабре 2020 года началась реконструкция сквера «Николаевский». В торгах на реконструкцию победила фирма «Благоустройство-НК». Сумма реконструкции сквера составила 13 миллионов 868 тысяч 844 гривны, из которых: 1 миллион 247 тысяч 808 гривен было запланировано на 2020 год и 12 миллионов 621 тысяча 36 гривен - на 2021 год. Работы подрядчик должен был выполнить до 1 апреля 2021 года.

Однако процесс затянулся после скандала с вырубкой дубов в сквере – работники подрядной фирмы вырубили деревья, чтобы проложить дорогу из тротуарной плитки. Тогда директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев отметил, что для приведения в порядок неупорядоченного объекта придется чем-то пожертвовать

В результате мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что хочет проектировать пешеходные зоны в городе вокруг деревьев во избежание их вырубки. Он пообещал осенью озеленить этот сквер и высадить в нем молодые деревья.

В ноябре 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского горсовета выдал разрешение на снос 15 здоровых деревьев фирме ООО «Благоустройство-НК», которая занималась капитальным ремонтом сквера имени Михаила Александрова. В декабре 2020 года сотрудники полиции проводили обыски в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства по делу о ремонте этого сквера. В полиции сообщили, что стоимость реконструкции сквера имени Александрова была завышена на 200 тысяч гривен.

Также сообщалось, что в сквере «Николаевский», где в конце прошлого года начались работы по реконструкции, неизвестные «построили» небольшой домик из плитки подрядчика.