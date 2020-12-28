В полиции сообщили, что ремонтные работы в сквере имени Александрова проводились не в полном объеме, их стоимость была завышена, что причинило бюджету Николаева около 200 тысяч гривен убытков.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции проводили обыски в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по делу о ремонте в сквере имени Александрова возле корпуса кораблестроительного университета в Заводском районе.

«В ходе расследования установлено, что работы по указанному договору проводились не в полном объеме, а общая их стоимость завышена более чем 200 тысяч гривен. В ходе обысков изъята служебная документация, договоры подрядов, черновые записи, образцы тротуарной плитки, которые в дальнейшем направлены на проведение исследований и другие вещественные доказательства, имеющие значение для досудебного расследования уголовного производства», — говорится в сообщении.

Руководителю одного из отделов ДЖКХ вменяют совершение преступления по части 1 статьи 367 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Следствие ожидает выводы соответствующих экспертиз, после проведения которых будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

Также сообщалось, что СБУ нашла нарушения в работе Департамента ЖКХ горсовета Николаева на ₴80 миллионов.