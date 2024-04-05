Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго», фото: «НикВести»

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» встановило у Корабельному районі нову котельню, яка функціонуватиме без обслуговуючого персоналу.

Про це розповів керівник комунального підприємства Микола Логвінов під час брифінгу у четвер, 4 квітня, пишуть «НикВести».

Корабельному районі встановили нову блочно-модульну котельню, яка функціонує без обслуговуючого персоналу. Наразі підприємство переходить на автоматизацію процесів роботи.

— Ми планували робити давно. І нам за допомогою донорів вдалося, вони нам дали котельню. 15 березня ми її запустили в роботу потужністю 4 МВт. Вона виводить з експлуатації застарілу тепломережу великого діаметру і забезпечує мікрорайон теплом, — розповів Микола Логвінов.

Котельня блочно-модульна і може працювати без обслуговуючого персоналу. Керівник зазначає, що відхід від даного фактору прописано в стратегії підприємства.

— Основна історія розвитку підприємства – це максимально відійти від людського фактору, від операторів і перейти на максимальну автоматизацію. І стратегія підприємства прописана таким чином, щоб максимальна автоматизація, максимальне погодне керування котельнями і максимальна енергоефективність. І це прописано нами в нашій стратегії. Це прописано в тому звіті, який прописаний. Нас підготувала компанія датська «Кові», — додав він.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» планує також встановити модульні когенераційні установки, які можуть повністю забезпечити електроенергією інфраструктуру Миколаєва.