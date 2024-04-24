Техніка, яка згоріла внаслідок обстрілу фермерського господарства на Миколаївщині. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Фермер з села Благодатне Миколаївської області Михайло Звіришин разом з двома синами обстежили майже 400 гектарів своїх земель.

Про це вони розповіли «НикВести» у репортажі «Саморозмінування: чому фермерам Миколаївщини та Херсонщини доводиться власноруч обстежувати свої землі».

— Розміновували ми практично все самі, ходили по полях, знаходили боєприпаси, потім викликали ДСНС. Що могли ми виносили самі на край поля складали. Так само і склад самі розміновували. Тут лежало у нас 250 тонн пшениці, вся згоріла. Залишились ми голі й босі, — розповів фермер.

Фермер з Благодатного Михайло Звіришин. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

На питання, що штовхає чоловіка та його синів ризикувати своїм життям, він відповідає — податки. Якщо аграрій не має документу, який підтверджує, що його земельна ділянка замінована, він повинен сплачувати мінімальне податкове зобовʼязання на землю. Михайло Звіришин каже, що за понад два роки повномасштабної війни йому не вдалося отримати відповідний документ, тому увесь цей час змушений сплачувати податок.

— А скільки воно буде стояти, буде десятками років стояти. Податки платимо, обробляєш, не обробляєш, а все одно треба платити. Документ, що земля замінована, нам не дають, — розповів син фермера Михайло Звіришин.

Михайло Звіришин — фермер. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

— Ми купили навіть металошукачі. Ми мучилися увесь минулий рік, щоб цього року зайти у поля. Звичайно, було страшно, думаєш чи вернешся з поля, чи не вернешся. Ще за себе не так сильно переживаю, я вже життя прожив, а за дітей страшно, — каже чоловік.

Нагадаємо, що нещодавно, 2 квітня в селі Любомирівка, що на Миколаївщині, на боєприпасі підірвався трактор. З наближенням посівної кампанії фермери Херсонщини та Миколаївщини дедалі частіше йдуть на ризики та обстежують свої землі самостійно, що часто закінчується трагічно.

Щоб дізнатися, на які вибухонебезпечні предмети ризикують натрапити Українці внаслідок повномасштабної війни, та як себе поводити у такій ситуації «НикВести» пояснили у матеріалі «Які бувають міни та як діяти, якщо ви знайшли підозрілий предмет?».

Рятувальники ДСНС неодноразово закликають аграріїв не займатися саморозмінуванням і наголошують, що працювати безпечно лише на тих територіях, які обстежили безпосередньо сапери.

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