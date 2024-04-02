Жителі мікрорайону Сухий фонтан, що в Центральному районі Миколаєва, просять прибрати сміттєзвалище навпроти Каскадного скверу.
Відповідне звернення місцева мешканка опублікувала в контакт-центрі Миколаївської міської ради.
«Імпровізоване» звалище виникло біля одного з контейнерів для сміття на Бузькому бульварі, навпроти Каскадного скверу.
— Миколаївці вирішили, що тут тепер звалище? Це просто ганьба! Раніше був прохід до річки, тепер все зруйновано та ще й навпроти парку, та поряд зі спорт-майданчиком регулярно така ось «краса». Наголошую, це постійне звалище, — написала жінка.
За словами жінки, поблизу є чотири місця для виносу сміття, але саме до цього контейнеру миколаївці з різних мікрорайонів привозять сміття.
— Просимо вирішити це питання, загородити доступ та прибрати великий контейнер для габаритного сміття, — наголосила вона.
Нагадаємо, як в двох районах Миколаєва прибрали три сміттєзвалища.
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Жителі мікрорайону Сухий фонтан, що в Центральному районі Миколаєва, просять прибрати сміттєзвалище навпроти Каскадного скверу.
Відповідне звернення місцева мешканка опублікувала в контакт-центрі Миколаївської міської ради.
«Імпровізоване» звалище виникло біля одного з контейнерів для сміття на Бузькому бульварі, навпроти Каскадного скверу.
— Миколаївці вирішили, що тут тепер звалище? Це просто ганьба! Раніше був прохід до річки, тепер все зруйновано та ще й навпроти парку, та поряд зі спорт-майданчиком регулярно така ось «краса». Наголошую, це постійне звалище, — написала жінка.
За словами жінки, поблизу є чотири місця для виносу сміття, але саме до цього контейнеру миколаївці з різних мікрорайонів привозять сміття.
— Просимо вирішити це питання, загородити доступ та прибрати великий контейнер для габаритного сміття, — наголосила вона.
Нагадаємо, як в двох районах Миколаєва прибрали три сміттєзвалища.