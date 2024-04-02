Жителі мікрорайону Сухий фонтан, що в Центральному районі Миколаєва, просять прибрати сміттєзвалище навпроти Каскадного скверу.

Відповідне звернення місцева мешканка опублікувала в контакт-центрі Миколаївської міської ради.

«Імпровізоване» звалище виникло біля одного з контейнерів для сміття на Бузькому бульварі, навпроти Каскадного скверу.

— Миколаївці вирішили, що тут тепер звалище? Це просто ганьба! Раніше був прохід до річки, тепер все зруйновано та ще й навпроти парку, та поряд зі спорт-майданчиком регулярно така ось «краса». Наголошую, це постійне звалище, — написала жінка.

Звалище в мікрорайоні Сухий фонтан. Фото з контакт-центру Миколаївської міськради. Звалище в мікрорайоні Сухий фонтан. Фото з контакт-центру Миколаївської міськради.

За словами жінки, поблизу є чотири місця для виносу сміття, але саме до цього контейнеру миколаївці з різних мікрорайонів привозять сміття.

— Просимо вирішити це питання, загородити доступ та прибрати великий контейнер для габаритного сміття, — наголосила вона.

Звалище в мікрорайоні Сухий фонтан. Фото з контакт-центру Миколаївської міськради. Звалище в мікрорайоні Сухий фонтан. Фото з контакт-центру Миколаївської міськради.

Нагадаємо, як в двох районах Миколаєва прибрали три сміттєзвалища.