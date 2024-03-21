В Центральному та Заводському районі Миколаєва ліквідували три сміттєзвалища.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Сміттєзвалище знайшли під час огляду 7-15 березня. Серед відходів було побутове сміття, пластик, поліетилен, сухе гілля та листя.
Так, сміття прибрали біля будівель медичних закладів по вулиці 2-га Екіпажна, 4, а також по вулиці Курортній, 89/91, по проспекту Центральному біля житлових будинків №9, №32, по вулиці Рюміна, 12.
— Керівникам медичних закладів та органів місцевого самоврядування направлені листи щодо ліквідації виявлених сміттєзвалищ, — додали в прес-службі.
Нагадаємо, нещодавно жителька Миколаєва поскаржилась на стихійне сміттєзвалище, розташоване на майданчику поруч з покинутим будинком у Заводському районі. Вона вказала, що це місце стало притулком для наркоманів і осіб без постійного житла.
В Центральному та Заводському районі Миколаєва ліквідували три сміттєзвалища.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Сміттєзвалище знайшли під час огляду 7-15 березня. Серед відходів було побутове сміття, пластик, поліетилен, сухе гілля та листя.
Так, сміття прибрали біля будівель медичних закладів по вулиці 2-га Екіпажна, 4, а також по вулиці Курортній, 89/91, по проспекту Центральному біля житлових будинків №9, №32, по вулиці Рюміна, 12.
— Керівникам медичних закладів та органів місцевого самоврядування направлені листи щодо ліквідації виявлених сміттєзвалищ, — додали в прес-службі.
Нагадаємо, нещодавно жителька Миколаєва поскаржилась на стихійне сміттєзвалище, розташоване на майданчику поруч з покинутим будинком у Заводському районі. Вона вказала, що це місце стало притулком для наркоманів і осіб без постійного житла.