В Центральному та Заводському районі Миколаєва ліквідували три сміттєзвалища.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Сміттєзвалище знайшли під час огляду 7-15 березня. Серед відходів було побутове сміття, пластик, поліетилен, сухе гілля та листя.

Так, сміття прибрали біля будівель медичних закладів по вулиці 2-га Екіпажна, 4, а також по вулиці Курортній, 89/91, по проспекту Центральному біля житлових будинків №9, №32, по вулиці Рюміна, 12.

— Керівникам медичних закладів та органів місцевого самоврядування направлені листи щодо ліквідації виявлених сміттєзвалищ, — додали в прес-службі.

До прибирання. Фото: прес-служба інспекції. Після прибирання. Фото: прес-служба інспекції.

До прибирання. Фото: пресслужба інспекції. Після прибирання. Фото: пресслужба інспекції.

До прибирання. Фото: пресслужба інспекції. Після прибирання. Фото: пресслужба інспекції.

Нагадаємо, нещодавно жителька Миколаєва поскаржилась на стихійне сміттєзвалище, розташоване на майданчику поруч з покинутим будинком у Заводському районі. Вона вказала, що це місце стало притулком для наркоманів і осіб без постійного житла.